Ким Чен Ын поручил «в геометрической прогрессии» увеличить выпуск боеприпасов

54 Просмотров

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел инспекцию оборонных заводов и поручил «в геометрической прогрессии» увеличить выпуск управляемых боеприпасов, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Глава Северной Кореи посетил завод по производству боеприпасов крупных калибров 122 миллиметра и 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он поручил «увеличить в геометрической прогрессии» производство управляемых боеприпасов в связи с «повышенным оперативным спросом» со стороны вооруженных сил.

Также Ким Чен Ын посетил завод по производству бронемашин, завод по производству мобильных пусковых установок для тактических ракет и другие оборонные предприятия. Кроме этого, лидер КНДР побывал на заводе по производству тактических ракет и оказался доволен тем, что предприятие оперативно решает имеющиеся проблемы в производстве.