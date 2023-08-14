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Ким Чен Ын поручил «в геометрической прогрессии» увеличить выпуск боеприпасов

Ким Чен Ын поручил «в геометрической прогрессии» увеличить выпуск боеприпасов

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел инспекцию оборонных заводов и поручил «в геометрической прогрессии» увеличить выпуск управляемых боеприпасов, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Глава Северной Кореи посетил завод по производству боеприпасов крупных калибров 122 миллиметра и 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он поручил «увеличить в геометрической прогрессии» производство управляемых боеприпасов в связи с «повышенным оперативным спросом» со стороны вооруженных сил.

Также Ким Чен Ын посетил завод по производству бронемашин, завод по производству мобильных пусковых установок для тактических ракет и другие оборонные предприятия. Кроме этого, лидер КНДР побывал на заводе по производству тактических ракет и оказался доволен тем, что предприятие оперативно решает имеющиеся проблемы в производстве.

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