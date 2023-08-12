Северокорейцев заставляют спасать портреты Кимов от удара тайфуна

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Власти КНДР обязали граждан первым делом защищать портреты правящей династии во время тайфуна «Ханун».

Отметим, что на Северную Корею надвигается тропический шторм «Ханун», который способен принести с собой проливные дожди, сильные ветры, наводнения, оставить после себя серьезные разрушения.

В связи с этим государственная газета «Нодон синмун» сообщила, что основное внимание северокорейцев во время стихии должно быть направлено на безопасность произведений с изображением династии Кимов: статуи, мозаики, фрески, памятники и портреты.

Уже известно, что тайфун «Ханун» уже вызвал разрушающие наводнения и оползни в соседней Южной Корее и Японии.