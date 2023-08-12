Северокорейцев заставляют спасать портреты Кимов от удара тайфуна

Власти КНДР обязали граждан первым делом защищать портреты правящей династии во время тайфуна «Ханун».
Отметим, что на Северную Корею надвигается тропический шторм «Ханун», который способен принести с собой проливные дожди, сильные ветры, наводнения, оставить после себя серьезные разрушения.
В связи с этим государственная газета «Нодон синмун» сообщила, что основное внимание северокорейцев во время стихии должно быть направлено на безопасность произведений с изображением династии Кимов: статуи, мозаики, фрески, памятники и портреты.
Уже известно, что тайфун «Ханун» уже вызвал разрушающие наводнения и оползни в соседней Южной Корее и Японии.