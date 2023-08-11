Министр Набиев встретился с Маском

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Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел в США встречу с основателем компании Tesla Илоном Маском.

«Мы встретились с основателем компании Илоном Маском на заводе Tesla Giga Texas в Остине.

Состоялся обмен мнениями о планируемой деятельности спутникового интернет-сервиса «Starlink» в нашей стране в этом году, запуске спутников, принадлежащих нашей стране, а также о Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку в октябре этого года», – написал министр в соцсети «Фейсбук».

