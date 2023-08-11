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Конгрессмены настаивают на том, чтобы Байден лучше объяснил важность помощи Украине

Конгрессмены настаивают на том, чтобы Байден лучше объяснил важность помощи Украине

Американские конгрессмены, которые поддерживают Украину, ожидают, что президент Джо Байден улучшит свою аргументацию важности помощи нашей стране для простых граждан США. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, неназванные представители Белого дома уверены, что Конгресс США поддержит дополнительное финансирование на военную помощь Украине в размере 24 млрд долларов.

Но сторонников Украины в Конгрессе сейчас больше всего беспокоит то, в каком шатком положении они могут оказаться в дальнейшем, особенно в ситуации, если общественная поддержка помощи нашей стране ослабнет.

По информации CNN, поддерживающие помощь Украине конгрессмены ожидают, что Белый дом приложит больше усилий для разъяснения стратегических преимуществ отправки американских денег за рубеж. Один из них – лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

«Он (Байден) должен более четко объяснить, почему это необходимо», – приводит издание слова неназванного сенатора.

По словам одного из помощников конгрессмена-республиканца, граждане США хотят, чтобы им напомнили, почему сдерживание России выгодно не только Украине, но и Америке.

«Нельзя просто говорить, что Путин плохой… Какова стратегия победы, кроме как продолжать выписывать чеки?», – заявил неназванный республиканец.

Такие события происходят на фоне опроса CNN, согласно которому 55% американцев якобы не поддерживают выделение дополнительного финансирования для помощи Украине.

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