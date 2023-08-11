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Главное Мир

Google начала блокировать российским компаниям доступ к своим сервисам

Google начала блокировать российским компаниям доступ к своим сервисам

Google начала блокировать корпоративные сервисы компаниям, которые попали под американские санкции. Так, сотрудники некоторых компаний не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Корпорация ограничила Google Workspace (корпоративная почта, «Google Документы», «Google Диск» и другие сервисы) ряду российских компаний. По словам источника издания, в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями».

Эксперты поясняют, что те, у кого нет резервного копирования на альтернативные рабочие пространства, могут лишиться информации. Из-за этого у многих есть риск финансовых и репутационных потерь, так как почти все важные документы и переписки могли остаться в корпоративном хранилище Google.

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