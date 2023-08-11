ЮАР поддержала включение Ирана в БРИКС

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Претории, передает Mehr.

По информации агентства, стороны провели переговоры, в частности о предстоящем саммите БРИКС, который должен пройти в южноафриканской республике в конце августа.

«Рамафоса сказал, что саммит БРИКС привлек особое внимание в мире, и Южная Африка заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной Южной Африке страны, добавив, что Тегеран пользуется полной поддержкой Претории в этом отношении», — говорится в сообщении.

Рамафоса добавил, что ожидает визита президента Ирана Эбрахим Раиси и надеется на развитие сотрудничества между Тегераном и Преторией. Как подчеркивает Mehr, иранский лидер посетит ЮАР дважды — в августе для участия в саммите БРИКС и осенью для двухсторонних переговоров со своим южноафриканским коллегой.