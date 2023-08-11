Вывезенного из Карабаха Рубена отправят в Африку

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Льва, которого в прошлом году перевезли c территории бывшего зоопарка Агдеринского района Карабаха в Ереванский зоопарк, вернут в Африку.

Об этом сообщает Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей.

«Лев по имени Рубен никогда не контактировал с другими львами. Сегодня, отмечая Всемирный день льва, рады сообщить, что он возвращается на свою Родину – в Южную Африку, чтобы присоединиться к остальным представителям своего вида, где и проведет остаток своей жизни. В Африке он будет обитать в условиях родной среды. Это важное и знаменательное событие», – говорится в сообщении фонда.