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Яшар Ниязбаев: Возможно даже, что отношения будут развиваться по азербайджанскому сценарию

Яшар Ниязбаев: Возможно даже, что отношения будут развиваться по азербайджанскому сценарию

Вчера министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял в Анкаре премьер-министра временного правительства талибов в Афганистане Бирадерема Абдулгани. Это первая встреча нового министра иностранных дел Турции с афганскими представителями, а также первый визит представителя «талибов» в Анкару.

«Турция не считает «Талибан» террористической организацией. В целом, в Анкаре позитивно относятся к «талибам» и Афганистану. Когда «талибы» захватили власть, Анкара пыталась договориться с ними о контроле кабульского аэропорта. Также шла речь о контроле других аэропортов. Но ничего не вышло. Из этого можно сделать вывод, что Турции есть над чем работать», – сказал Minval.az политолог Яшар Ниязбаев, комментируя отношения Анкары и Кабула.

По словам аналитика, Турция приняла афганскую делегацию в расширенном составе на уровне МИД. А задача встречи состоит в том, чтобы убедить талибов начать переговоры по вопросу охраны аэропортов.

«Анкара желала контролировать все воздушное пространство Афганистана. Тогда переговоры велись при посредничестве Катара, но этого сделать не удалось. Однако у Турции есть положительный кейс, поскольку она не участвовала в военных операциях НАТО в Афганистане, а занималась только охраной экономических и социальных объектов», – добавил эксперт.

С другой стороны, отмечает аналитик, Турция вошла в тот немногочисленный список стран, которые не отозвали своих дипломатов из Афганистана.

«В то время, когда все посольства выезжали из Кабула, турецкий посол выехал из страны на короткое время, но очень скоро вернулся. Посольство продолжает работать в штатном режиме. Этот шаг оценили в Кабуле. Турция хочет сотрудничать с талибами, и последние прекрасно понимают важность Афганистана для Турции», – отмечает аналитик.

Другой важный момент для Анкары – это вопрос беженцев, полагает эксперт.

«В Турции очень много афганских беженцев. Примерно около миллиона, и их нужно возвращать в свою страну. Как известно, власти Турции решили ужесточить миграционную политику и процедуру получения турецкого гражданства на фоне переговоров с ЕС о расширении экономического сотрудничества и смягчения визового режима между странами», – пояснил эксперт.

Однако для афганцев сейчас больше всего важны иностранные инвестиции, и на встрече с главой МИД Турции представитель «Талибана» предлагал турецкому министру инвестировать в Афганистан.

«Как мы знаем, США «заморозили» их счета, и они больше не имеют доступа к своим средствам, а потому остро нуждаются в экономическом сотрудничестве и инвестициях из Турции. Афганцы предлагают туркам инвестировать в их страну, а также участвовать в реализации инфраструктурных проектов. В настоящее время насчитывается множество турецких компаний, работающих в Афганистане. Обе стороны нуждаются в усилении партнерства. Однако для Анкары очень важны аэропорты Афганистана, и, если они смогут договориться, это будет большой плюсом для Турции как политическим, так и экономическим», – подчеркнул он.

Политолог добавил, что на фоне российско-украинской войны и ослабления России на постсоветском пространстве, в разных геополитических центрах наблюдаются тенденции к укреплению отношений со странами Центральной Азии.

В этом смысле Китай и США вступили в конкуренцию за влияние в регионе ЦА. Турция и Азербайджан также пытаются укрепить свои отношения со странами Центральной Азии по линии ОТГ.

Говоря об узбекско-турецких взаимоотношениях, Ниязбаев добавил, что Турция давно желает укрепить сотрудничество с Узбекистаном.

«Это одна из ключевых стран Центральной Азии наряду с Казахстаном. Вообще, турецко-узбекские отношения имеют интересную динамику. В 90-х годах отношения были достаточно неплохими, но при Исламе Каримове отношения сошли на нет. Изменения начались при новом президенте Узбекистана – Шавкате Мирзиееве. Сейчас отношения выходят на новый уровень, который можно будет обозначить как стратегический», – сказал он.

По его словам, у стран есть огромный потенциал для широкого спектра сотрудничества.

«Возможно даже, что отношения пойдут по азербайджанскому сценарию, по формуле «два государства – один народ». Нынешнее руководство в Ташкенте более открыто и расположено к Турции и Азербайджану», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев

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