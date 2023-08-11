В Баку полицейские обезвредили грабителей

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Два человека обезврежены в Баку сотрудниками полиции за попытку ограбления водителя такси.

Инцидент произошел на территории Сабунчинского района, сообщает Report.

По информации, двое неизвестных сели в такси и, угрожая водителю ножом, потребовали у него деньги.

Таксисту удалось сбежать из машины и сообщить о случившемся полицейским, несшим дежурство на территории.

Сотрудник управления полиции Сабунчинского района Исмаилов Черкез Физули оглу и его напарник задержали грабителей. Во время задержания один из них нанес себе и сотруднику полиции ножевые ранения.

По факту проводится расследование.