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Зеленский: Украина выстоит, а российский террор проиграет

Зеленский: Украина выстоит, а российский террор проиграет

Сегодняшний российский обстрел Запорожья не сломит Украину, оккупанты проиграют и получат справедливое наказание. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Telegram.

Глава государства напомнил, что в результате удара России известно об одном погибшем. Все службы работают на месте инцидента и спасают людей.

«Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, который идет вперед и ведет за собой вперед, который освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет», – подчеркнул глава государства.

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