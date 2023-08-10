В Ливане неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции

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Неизвестные бросили бомбу в виде коктейля Молотова у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте, никто не пострадал, сама взрывчатка не взорвалась, сообщила газета Expressen со ссылкой на источники в полиции.

«Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили у главного входа посольства, но она не взорвалась. Наши взрывотехники убрали ее с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников», – приводит издание слова источника.

Инцидент произошел в ночь на четверг.

Полиция предполагает, что неудавшаяся атака может иметь какое-то отношение к сожжению Корана в Швеции.

МИД Швеции, в свою очередь, заявил, что сотрудники посольства в безопасности, а само ведомство находится с ними в постоянном контакте.