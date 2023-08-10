Дорожная полиция предупредила болельщиков

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Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к болельщикам предстоящих сегодня футбольных матчей «Карабах» – «ХИК» (Финляндия) и «Нефтчи» – «Бешикташ» (Турция).

Как сказал главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли, болельщикам желательно отдавать предпочтение общественному транспорту.

«Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА чемпион Азербайджана «Карабах» встретится с финской командой «ХИК» на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в 20:00, а столичный клуб «Нефтчи» – с турецким «Бешикташем» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА на стадионе «Нефтчи Арена». Мы просим болельщиков добираться до стадионов по возможности общественным транспортом, для чего они с комфортом могут воспользоваться как автобусами, так и станциями метро «Гянджлик» и «Халглар достлугу», – сказал Аскерли.

Он отметил, что возникновение плотности транспортного потока на дорогах, ведущих к этим стадионам, может доставить неудобство остальным участникам дорожного движения на этих территориях. Это, в частности, может вызвать необходимость изменения направления движения и временное закрытие близлежащих к Республиканскому стадиону имени Тофига Бахрамова улиц.