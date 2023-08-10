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Ким Чен Ын заявил об усилении наступательной подготовки армии КНДР

Ким Чен Ын заявил об усилении наступательной подготовки армии КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын, выступая на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, заявил о необходимости дальнейшего «наступательного ускорения» подготовки северокорейской армии к войне.

Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын, говорится в материале ЦТАК, обобщивший и глубоко проанализировавший сложившуюся ситуацию на Корейском полуострове, сделал вывод, что самым важным делом является подготовка сильной армии. Он подчеркнул необходимость увеличить мощные ударные средства, которые предназначены для сдерживания войны, и приложить дальнейшие усилия по оперативному размещению таких средств во все боевые части.

Согласно информации ЦТАК, генерал армии Пак Су Ир освобожден от должности начальника северокорейского генштаба. Новым его руководителем назначен вице-маршал Ли Ён Гир.

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