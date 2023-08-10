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Украинские беспилотники пытались атаковать Москву и Севастополь

Украинские беспилотники пытались атаковать Москву и Севастополь

Министерство обороны России сообщает, что в ночь на четверг, 10 августа, над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки Киева осуществить атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По данным ведомства, два дрона, летящих в направлении Москвы, уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Вблизи Севастополя дежурными средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря.

В результате пресеченных атак пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.

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