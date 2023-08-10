Россия объявила в розыск экс-министра обороны Украины

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МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка по уголовной статье, следует из базы данных на сайте ведомства.

В карточке разыскиваемого говорится, что МВД ищет Загороднюка Андрея Павловича, украинца по национальности, родившегося 5 декабря 1976 года. По какой конкретно статье Уголовного кодекса его разыскивают, в базе не уточняется.

В июле Следственный комитет сообщил, что Загороднюку заочно предъявлено обвинение. Статья, по которой его обвиняют, тогда также не уточнялась.