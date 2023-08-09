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Главное Общество

В Сумгайыте женщина убила мужа

В Сумгайыте женщина убила мужа

9 августа в прокуратуру города поступила информация об убийстве жителя поселка Джорат города Сумгайыт Агахусейна Иманова (1987 г.р.).

Как сообщили в прокуратуре города Сумгайыт, проведенными расследованиями были выявлены серьезные подозрения в том, что Эфсанэ Мамедова (1989 г.р.) умышленно убила мужа Агахусейна Иманова, нанеся ему ножевые ранения в доме, где они проживали.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Эфсане Мамедова явилась с повинной в полицию.

Расследование продолжается.

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