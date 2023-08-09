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К Земле 23 августа приблизится потенциально опасный астероид

К Земле 23 августа приблизится потенциально опасный астероид

В Центре изучения околоземных объектов NASA заявили, что потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 м пролетит 23 августа на расстоянии примерно в 6 млн км от Земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что он пролетит на таком расстоянии приблизительно в 11:18 мск (12:18 – бак.вр.). Минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 млн км. Диаметр астероида, по данным ученых, составляет от 430 до 960 м, а скорость объекта — 14,25 км/с.

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