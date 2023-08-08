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Саакашвили поблагодарил Ильхама Алиева и азербайджанский народ

Саакашвили поблагодарил Ильхама Алиева и азербайджанский народ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за поддержку Грузии в августе 2008 года. Об этом М.Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

“Роль Азербайджана в событиях 2008 года недостаточно оценена”,  написал он.

Саакашвили заявил, что в то время Азербайджан предоставил Грузии “топливную инфраструктуру и финансирование, которые имели решающее значение для спасения нашей страны”.

Он оценил поддержку Азербайджана как очень важную.

“Хочу лично поблагодарить Ильхама Алиева и азербайджанский народ”, – написал Саакашвили.

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