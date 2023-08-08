Индекс Veyseloglu за июль

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Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за июль 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на июль 2023 года оказалась на 7,1% выше по сравнению с этим же периодом (июль) 2022 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в июле 2022 года выросла на 9,7%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 5,4%.

Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 3,4%, а гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 8,1%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.