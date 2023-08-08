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Дорожная полиция предупредила водителей в связи с жарой

Дорожная полиция предупредила водителей в связи с жарой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям в связи с повышением температуры воздуха в стране.

ГДП призвала водителей, которые готовятся к поездкам на дальние расстояния, а также к тем, кто находится за рулем преимущественно в дневные часы, уделить внимание техническому состоянию транспортных средств, строго соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль уставшими или сонным, а также выезжать на дорогу в относительно прохладное время дня, после 2-3 часов непрерывного движения останавливаться на короткий отдых на стационарных постах ГДП.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на состояние водителя в жаркую погоду, а случае, если они заметят утомленность, сонливость или другие причины, по которым тот испытывает трудности с управлением транспортным средством, постараться заставить его остановиться.

По данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов, в Азербайджане ожидается повышение температуры воздуха по сравнению с предыдущими днями. В частности, Абшеронский полуостров будет находиться под влиянием теплых воздушных масс до конца недели. Как отмечают специалисты, высокие температуры воздуха вызывают у людей головокружение, чувство утомления, слабость, что, в свою очередь, приводит к отвлечению внимания водителей, которые длительное время безостановочно управляют автомобилем, и их неспособности вовремя или правильно оценить происходящие вокруг процессы.

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