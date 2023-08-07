Сотрудники омбудсмена навестили задержанного в Лачине гражданина Армении

200 Просмотров

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в рамках деятельности Национального превентивного механизма членами Национальной превентивной группы было проведено очередное посещение.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в рамках посещения были изучены условия содержания и обращения в следственном изоляторе, состояние обеспечения прав задержанных, проведен осмотр камер, медико-санитарной части, столовой, библиотеки, места для прогулок.

Во время посещения, в котором также приняли участие члены Национальной превентивной группы омбудсмена – врачи и психологи, была проведена конфиденциальная встреча с задержанными с целью изучения вопросов обращения.

В учреждении, наряду с другими лицами, в конфиденциальном порядке был принят гражданин Армении Р. Бегларян, арестованный 1 августа 2023 года за незаконное пересечение государственной границы на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух Лачинского района. Члены Национальной превентивной группы представили ему законодательные акты на его языке. В ходе беседы было отмечено, что права арестованного лица также обеспечены без какой-либо дискриминации, ему оказана необходимая медико-психологическая помощь, и он сам подтвердил это в своем обращении, выразив благодарность.

Принятым во время посещения лицам были разъяснены механизмы обращения по их правам, а также представлены национальные законодательные акты и международные документы, информационные издания о возможностях обращения в колл-центр «916» омбудсмена.