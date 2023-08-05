Турецкие военные оказали помощь раненной террористке РПК на севере Ирака

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Турецкие военные оказали помощь раненной террористке РПК, задержанной на севере Ирака в ходе спецоперации.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

В ведомстве отметили, что террористка Шенгюль Булут под кодовым именем «Ариа» была задержана турецким спецназом в районе операции Pençe Kilit на севере Ирака.

Турецкие военные оказали первую медицинскую помощь раненной женщине, перевезли ее в медпункт на носилках.

Сообщается, что в ходе поисковой операции в районе ручья Хасанава в одной из пещер был обнаружен крупный арсенал террористов.

Террористы оказали сопротивление военным. При поддержке с воздуха военным удалось обезвредить террористов.

Раненную в ходе операции террористку Шенгюль Булут доставили на носилках в медпункт, ей оказали всевозможную медицинскую помощь.

Булут поблагодарила турецких военных за гуманное отношение, и отметила, что была тронута таким отношением к ней.

«Турецкие военные нашли меня. Первое, что они сделали, это обработали мои раны. Дали мне воды, еды. Оказали всевозможную помощь. Они даже предложили перенести меня на своих спинах. Их подход ко мне очень отличался, я очень тронута. Оказалось, что все на самом деле не так, как я себе представляла. С самого утра они много раз перевязывали мои раны, они делают все возможное для меня. Я хочу рассказать об этом всем, чтобы всем было известно», – рассказала Булут.