Алиев в ходе переговоров со старшим советником Госдепа коснулся нормализации отношений с Ереваном (видео)

209 Просмотров

3 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Глава государства продолжил обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе недавнего телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Президент Ильхам Алиев еще раз подтвердил решимость азербайджанской стороны продолжать мирный процесс и выразил надежду на скорейшее достижение результатов по основным направлениям, обсуждаемым в рамках переговоров, сообщает «Азертадж».

Во время беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору.

