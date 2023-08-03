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Anglo Asian Mining временно прекратила добычу руды в Гедабеке

Anglo Asian Mining временно прекратила добычу руды в Гедабеке

Британская компания Anglo Asian Mining PLC остановила на неопределенное время работу установки по переработке руды методом флотации и добычу на контрактной площади Гедабек.

«По договоренности с правительством, компания 31 июля приостановила работу флотационной установки и прекратила добычу руды. Работа флотационной установки будет приостановлена до тех пор, пока не будут устранены все недостатки в области охраны окружающей среды и техники безопасности, если таковые будут выявлены в отчете независимой международной консалтинговой компании Micon», – сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию золотодобытчика.

ААМ отмечает, что команда Micon по поручению правительства Азербайджана и при поддержке азербайджанской экологической компании «Iqlim» провела полную экологическую инспекцию объектов по добыче и переработке руды на Гедабеке. Ожидается, что Micon представит полный отчет о своих выводах правительству и компании к 8 сентября 2023 года.

«Кроме того, компания привлекла Azecolab для взятия дубликатов проб окружающей среды, которые будут проанализированы в лаборатории Azecolab. Предварительные результаты отбора проб показали, что уровень цианида в существующем хвостохранилище Anglo Asian Mining PLC был ниже допустимого предела, установленного правительством», -говорится в информации.

Компания сообщает, что временная остановка флотационной установки приведет к сокращению в августе производства меди примерно на 400 тонн меди и золота на 300 унций.

«Во время простоя компания проведет необходимое техническое обслуживание флотационной установки. В то же время, работа завода по кучному выщелачиванию руды в Гедабеке продолжается в обычном режиме. Ожидается, что операция кучного выщелачивания позволит произвести около 1 тыс. унций золотого в справе доре в августе. В обычном режиме продолжаются и разведочные работы компании», – говорится в сообщении.

ААМ не исключает, что может пересмотреть собственный производственный план на 2023 год, «когда станет известна продолжительность приостановки работы флотационной установки».

Как сообщалось, решение правительства Азербайджана о проведении экологического исследования на Гедабеке связано с планами Anglo Asian Mining по строительству второй дамбы хвостохранилища, что вызвало протесты жителей села Сеюдлю.

Экологическое исследование будет включать повторную оценку технических и экологических аспектов второй дамбы хвостохранилища, а также его предполагаемого местоположение и другие сопутствующие вопросы.

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