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Шмыгаль рассказал, сколько стоит годовое содержание украинской армии

Шмыгаль рассказал, сколько стоит годовое содержание украинской армии

Содержание Вооруженных сил Украины обходится государственному бюджету примерно в 55 миллиардов долларов в год.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет «Экономическая правда».

Глава украинского правительства отметил, что это значительно превышает возможности страны:

«Содержание армии обходится Украине примерно в 2 триллиона гривен. Это больше, чем доходная часть украинского бюджета в мирное время», – сказал Шмыгаль.

По его словам, государственный бюджет Украины в настоящее время поддерживается за счет финансовой помощи, грантов и кредитов западных партнеров.

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