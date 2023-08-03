Пущены дополнительные поезда по маршруту Баку – Агстафа – Баку

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На 5-6 августа по маршруту Баку – Агстафа – Баку задействованы дополнительные поезда.

Согласно информации ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в 08:25 поезда отправятся с Бакинского железнодорожного вокзала в Агстафу, а в обратном направлении – в 17:10.

Несмотря на ввод дополнительных рейсов, поезда, курсирующие согласно расписанию ЗАО продолжат отправляться из Баку в Агстафу в 08:45, а в обратном направлении – в 18:15.

Отметим, что стоимость проезда (стандартные места) по маршруту Баку-Агстафа-Баку составляет 17 манатов в одну сторону. Приобрести билеты можно в кассах вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД.