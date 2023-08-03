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Хачатурян выразил благодарность Азербайджану

Хачатурян выразил благодарность Азербайджану

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева навестила Вагифа Хачатуряна.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы Омбудсмена по пресечению пыток без предупреждения посетили места содержания лиц, которые не могут покинуть их самовольно.

Как сообщили в Аппарате Омбудсмена, в рамках очередного посещения в индивидуальном порядке был принят Вагиф Хачатурян, задержанный сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана на погранично-пропускном пункте «Лачин» азербайджано-армянской государственной границы.

Во время посещения при участии врача и психолога было заслушано обращение Вагифа Хачатряна.

Он сказал, что доволен гуманным отношением к нему, оказанной качественной медицинской помощью, добавил, что в его самочувствии произошли положительные изменения.

Хачатурян выразил благодарность Азербайджанскому государству за все это, в то же время за обращение с ним, условия его содержания, возможность связаться с его семьей.

В рамках посещения на месте были проверены условия содержания- вопросы, связанные с личной гигиеной и санитарией, медобслуживанием, питанием, обеспечение в отношении этого лица прав и необходимой медико-психологической услуги в соответствии с национальным законодательством и международными документами, наличие в его палате художественной литературы и необходимых информационных материалов.

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