Полиция нагрянула в Сенат США в поисках вооруженного человека (видео)

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Правоохранители провели обыски в зданиях американского Сената после сообщений о возможном проникновении вооруженного человека.

«Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и на прилегающих территориях в ответ на звонок в службу 911», — говорится в публикации полиции Капитолия в соцсети Twitter (Х).

На время проверки сотрудников и посетителей эвакуировали. Тех, кто по какой-то причине остался внутри, призвали укрыться в безопасном месте.

Отмечается, что подтвержденной информации о стрельбе к настоящему моменту нет.

