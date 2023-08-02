Прошел год со дня операции «Возмездие» |
Зеленский рассказал, когда украинские пилоты приступят к учениям на F-16 |
Бойцы ВСУ продвигаются под Угледаром (фото, видео) |
Более 20 армянских фур стоят в ожидании напротив ППП «Лачин» |
Азербайджан рассчитывает на саудовские компании в восстановлении освобожденных земель |
«Карабах» выбыл из Лиги чемпионов (видео) |
Борт Air Astana совершил экстренную посадку в Баку |
Путин и Эрдоган обсудят Украину и «зерновую сделку» (видео) |
Азербайджан восстанавливает Ирпень (фото) |
Главное Мир

Полиция нагрянула в Сенат США в поисках вооруженного человека (видео)

Полиция нагрянула в Сенат США в поисках вооруженного человека (видео)

Правоохранители провели обыски в зданиях американского Сената после сообщений о возможном проникновении вооруженного человека.

«Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и на прилегающих территориях в ответ на звонок в службу 911», — говорится в публикации полиции Капитолия в соцсети Twitter (Х).

На время проверки сотрудников и посетителей эвакуировали. Тех, кто по какой-то причине остался внутри, призвали укрыться в безопасном месте.

Отмечается, что подтвержденной информации о стрельбе к настоящему моменту нет.

Теги:
Из этой рубрики
Число погибших в Южной Корее из-за аномальной жары достигло 23
Мир

Число погибших в Южной Корее из-за аномальной жары достигло 23

2023/08/03, 00:16
Зеленский рассказал, когда украинские пилоты приступят к учениям на F-16
Мир

Зеленский рассказал, когда украинские пилоты приступят к учениям на F-16

2023/08/02, 23:53
"Ядерный гриб" не на шутку напугал жителей Казани (фото, видео)
Мир

«Ядерный гриб» не на шутку напугал жителей Казани (фото, видео)

2023/08/02, 23:51
Полиция нагрянула в Сенат США в поисках вооруженного человека (видео)
Мир

Полиция нагрянула в Сенат США в поисках вооруженного человека (видео)

2023/08/02, 23:43
Китай борется с интернет-зависимостью несовершеннолетних
Мир

Китай борется с интернет-зависимостью несовершеннолетних

2023/08/02, 21:12
Москву снова затопило (видео)
Мир

Москву снова затопило (видео)

2023/08/02, 19:53
Американский трансгендер стала официальным спикером ВСУ (видео)
Мир

Американский трансгендер стала официальным спикером ВСУ (видео)

2023/08/02, 19:26
Детсад в Игдыре получил название «Шуша»
Мир

Детсад в Игдыре получил название «Шуша»

2023/08/02, 19:13
На границе с Азербайджаном открылся центр миссии ЕС в Армении (фото)
Мир

На границе с Азербайджаном открылся центр миссии ЕС в Армении (фото)

2023/08/02, 18:58