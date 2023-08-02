Захарова устроила «публичную порку» Пашиняну

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Абсолютно непонятны рассуждения относительно возможного решения о выходе российских миротворцев из Карабаха, особенно на фоне нынешней крайне не простой гуманитарной ситуации там, заявила официальный представить МИД России Мария Захарова, прокомментировав заявление премьер- министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе миротворцев РФ из Карабаха.

«Это пожелание господина Пашиняна, а не понимаю? О чем он говорит? Он так хочет, чтобы было?», – задалась вопросом Захарова.

По ее мнению, общеизвестно, что российские миротворцы выполняют важные функции – и обмен пленными, и разминирование, и урегулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи:

«Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность ненужна и нежелательна, и они хотят, чтобы ее не было? То есть, нужно как-то определиться. К сожалению, мы не редко видим, что представители руководства Армении занимают такую какую-то позицию, двусмысленную по ряду ключевых вопросов, поэтому очень хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было. Потому что жонглирование словами до добра не доводит».