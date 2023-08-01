ВСУ освободили около 241 кв.км. |
Гафарова проинформировала зарубежных коллег об армянских провокациях |
Вертолеты ВВС Беларуси вторглись в Польшу (видео) |
«Если они меня послушают, то поймут. Они знают, что я стою за своими словами». Интервью Алиева Euronews (видео) |
«Выиграть войну или установить мир». Алиев раскрыл суть своей миссии |
Алиев: Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры |
Президент Азербайджана Алиев: Я подумал, что ЕС может стать лучшим |
Президент Алиев указал на свободное передвижение карабахских армян в Армению и обратно |
Алиев коснулся отношений стран Южного Кавказа с Россией после начала войны в Украине |
Главное Политика

Ильхам Алиев: Карабахские армяне должны понять, что получат гарантии безопасности и права

Ильхам Алиев: Карабахские армяне должны понять, что получат гарантии безопасности и права

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил в интервью телеканалу Euronews на вопрос, с каким бы он посланием обратился к армянам в Армении.

Лидер государства отметил следующее: «Я никогда об этом не задумывался, потому что такой вопрос мне задают впервые в жизни. Мое послание армянам в Армении будет следующим: мы хотим мира с их государством».

«Еще одно послание к ним — четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку – война разрушила эти нарративы. Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь», – добавил глава государства.

«Что касается армян в Карабахе, то они не должны следовать за своими так называемыми лидерами. Эти лидеры все время лгали им все время», – отметил Ильхам Алиев.

«Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами», – заявил Алиев..

Теги:
Из этой рубрики
Гафарова проинформировала зарубежных коллег об армянских провокациях
Политика

Гафарова проинформировала зарубежных коллег об армянских провокациях

2023/08/01, 23:53
Западные азербайджанцы выступили с осуждением проармянского заявления Европарламента
Политика

Западные азербайджанцы выступили с осуждением проармянского заявления Европарламента

2023/08/01, 23:29
Моравецкий обвинил Украину в неблагодарности
Политика

Моравецкий обвинил Украину в неблагодарности

2023/08/01, 23:20
«Если они меня послушают, то поймут. Они знают, что я стою за своими словами». Интервью Алиева Euronews (видео)
Политика

«Если они меня послушают, то поймут. Они знают, что я стою за своими словами». Интервью Алиева Euronews (видео)

2023/08/01, 23:06
"Выиграть войну или установить мир". Алиев раскрыл суть своей миссии
Политика

«Выиграть войну или установить мир». Алиев раскрыл суть своей миссии

2023/08/01, 22:59
Алиев: Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры
Политика

Алиев: Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры

2023/08/01, 22:53
Президент Азербайджана Алиев: Я подумал, что ЕС может стать лучшим
Политика

Президент Азербайджана Алиев: Я подумал, что ЕС может стать лучшим

2023/08/01, 22:49
"Не США и не ЕС". Алиев указал на роль России при заключении перемирия в ноябре 2020 г
Политика

«Не США и не ЕС». Алиев указал на роль России при заключении перемирия в ноябре 2020 г

2023/08/01, 22:39
Алиев коснулся отношений стран Южного Кавказа с Россией после начала войны в Украине
Политика

Алиев коснулся отношений стран Южного Кавказа с Россией после начала войны в Украине

2023/08/01, 22:34