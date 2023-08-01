Ильхам Алиев: Карабахские армяне должны понять, что получат гарантии безопасности и права

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил в интервью телеканалу Euronews на вопрос, с каким бы он посланием обратился к армянам в Армении.

Лидер государства отметил следующее: «Я никогда об этом не задумывался, потому что такой вопрос мне задают впервые в жизни. Мое послание армянам в Армении будет следующим: мы хотим мира с их государством».

«Еще одно послание к ним — четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку – война разрушила эти нарративы. Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь», – добавил глава государства.

«Что касается армян в Карабахе, то они не должны следовать за своими так называемыми лидерами. Эти лидеры все время лгали им все время», – отметил Ильхам Алиев.

«Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами», – заявил Алиев..