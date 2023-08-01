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Чингиз Аскеров: Похоже, что беспомощность Армении перешла на правовую плоскость

Чингиз Аскеров: Похоже, что беспомощность Армении перешла на правовую плоскость

1 августа 2023 года в письме от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на имя уполномоченного представителя Азербайджана в ЕСПЧ на основе запроса правительства Армении была изъявлена просьба о предоставлении информации о состоянии здоровья и условиях содержания Вагифа Хачатуряна, задержанного на ППП «Лачин» 29 июля. Об этом сообщил уполномоченный представитель  Азербайджана в ЕСПЧ, заместитель председателя Верховного суда  Чингиз Аскеров.

Он отметил, что Азербайджан верен своим обязательствам, вытекающим из Конвенции «О защите прав и основных свобод человека», и представит информацию, запрошенную ЕСПЧ.

«В то же время, мягко говоря, удивляет, что правительство Армении обратилось в Европейский суд за информацией, которая находится в открытом доступе и распространяется СМИ, и то, что армянская сторона преподносит это как «меру временного обеспечения». Похоже, что беспомощность Армении уже перешла на правовую плоскость», – сказал Чингиз Аскеров.

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