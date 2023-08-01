USAID в Азербайджане дискредитировала себя: давай, до свидания

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Искусственное нагнетание обстановки вокруг Лачинской дороги внешними силами говорит лишь об одном: определенные круги за пределами нашей страны не заинтересованы в мире и стабильности в регионе, которые могут быть обеспечены за счет подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В гонку по ловле рыбы в мутной воде включились почти все основные мировые державы. США и Франция, с одной стороны, Россия, с другой, несмотря на диаметрально противоположные позиции, преследуют одну цель: не допустить стабильности в регионе. Однако эта общая задача имеет и подзадачу, а именно, оказать давление конкретно на Азербайджан. И для этого внешние силы пытаются разыграть «лачинскую карту», хотя она уже не раз была бита Баку. А была она бита «агдамской картой» (дорога Агдам-Ханкенди), и вроде бы все ясно как белый день.

Азербайджан не собирается провозить по своей территории, якобы, гуманитарные грузы из Армении и предлагает альтернативный, что самое главное, оптимальный вариант Агдам – Ханкенди.

Однако внешние провокаторы, не желая принимать рациональный вариант Баку, продолжают способствовать эскалации, повторяя армянскую мантру о необходимости провоза груза из Армении в Карабахский регион.

Повторимся: если желаете добра для армянского населения Карабахского региона, то направьте свою нелепую критику в адрес сепаратистов, которые сами же перекрыли, как они любят повторять, «дорогу жизни» из Агдама в Ханкенди.

Но дело в том, что ни верхушке армянских сепаратистов, ни их покровителям из-за рубежа обеспечения населения продовольствием не нужно. Цель их заключается в другом, о чем мы указали выше. И вот свою лепту в дестабилизацию ситуации в Азербайджане решило внести и Агентство США по международному развитию (USAID). А точнее глава этой организации Саманта Пауэр.

«Отсутствие продовольственной безопасности и нехватка медикаментов в Нагорном Карабахе вызывают большую тревогу. Лачинский коридор имеет важное значение для доставки жизненно необходимых товаров населению Нагорного Карабаха. Я присоединяюсь к призыву госсекретаря Блинкена о свободном передвижении коммерческих и гуманитарных грузов через коридор», – написала Саманта Пауэр в своем микроблоге в Twitter.

Проармянская позиция Саманты Пауэр известна многим, если не всем. И все же некоторые штрихи из ее биографии было бы неплохо напомнить. Так легче будет понять степень ее любви к мировому армянству.

В 2018 году она извинилась перед армянами США за то, что Америка не признала «геноцид армян». То есть, она извинялась за то, что США не признали того, чего не было. Но и это еще не все. За это «трогательное» извинение и другие заслуги в деле мирового армянства Саманту Пауэр в том же году армяне удостоили премии «Аврора» фонда, основанного печально известным Рубеном Варданяном.

И вот что, будучи в Ереване, сказала «глубоко взволнованная» Пауэр: «Если бы Рубен Варданян отвечал за мир на Ближнем Востоке, не было бы войн». Спустя четыре года «засланный казачок» Варданян появился в Карабахском регионе, и мы видим, как он «отвечает за мир».

Но вернемся к провокационному заявлению Саманты Пауэр, которое иначе, как вмешательством во внутренние дела Азербайджана, в том числе, в вопросы режима функционирования на его госгранице, не назовешь.

В этом случае на повестке дня встает вполне резонный вопрос: насколько целесообразно дальнейшее сотрудничество между Азербайджаном и структурой, глава которой демонстрирует явно недружелюбное отношение к нашей стране? Вопрос более, чем риторический.

USAID в Азербайджане, вместе с зарубежными и местными сотрудниками, обладает штатом порядка 200 человек, которые исполняют непосредственные указания Саманты Пауэр.

В большинстве случае данная организация проводит общественно абсолютно незначимые проекты, которые, в основном являются ширмой. Но в Баку прекрасно осведомлены, какой именно цели служат данные проекты. А истинная цель USAID заключается в подготовке политической дестабилизации, создании протестных настроений, работе в регионах страны и превращение случаев социального недовольства в политические процессы. И с мобилизованными вокруг таких протестных групп ведется активная работа со стороны данной деструктивной организации.

Стоит также отметить немаловажный нюанс. Зачастую USAID не работает в странах, действительно нуждающихся в срочной гуманитарной помощи, однако активно проявляет деятельность в Азербайджане, хотя наша страна неоднократно заявляла, что не нуждается в какой-либо гуманитарной помощи. Мало того, Азербайджан сам является донором гуманитарной помощи.

Что же касается заявления Саманты Пауэр по Лачинской дороге, преследующего армянские интересы, то оно наглядно демонстрирует настоящее лицо и повестку USAID. Исходя из сказанного, вопрос прекращения деятельности USAID, которая напоминает «шарашкину контору», в Азербайджане становится более, чем актуальным и необходимым.

В свою очередь, местные сотрудники USAID, которые, несомненно, знакомы с проармянским заявлением Саманты Пауэр по вопросу Лачинской дороги должны проявить свою гражданскую позицию относительно деятельности их работодателя, направленной против национальных интересов Азербайджана.

Фарид Теймурханлы