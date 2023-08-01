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ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере

ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере

ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере, поскольку имеет достаточные запасы и предложений на мировом рынке сейчас достаточно.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, передает ТАСС.

«Стабильности поставок урана в Европу в краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего не угрожает. У нас есть значительные запасы, и предложений на мировом рынке также достаточно», – сообщил он, отвечая на вопрос о рисках ухудшения снабжения Европы ураном после отказа Нигера поставлять его Франции.

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