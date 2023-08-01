Россия ночью атаковала Харьков (фото)

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Россия ночью атаковала город Харьков в Украине беспилотниками.

В Харькове из-за ночной атаки беспилотников два здания были разрушены, в одном из них произошел пожар, сообщает ГосЧС.

Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 квадратных метров.

Еще три попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Частично повреждено двухэтажное здание. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.