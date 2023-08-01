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Главное Мир

Украина снова атаковала Москву беспилотниками (фото и видео)

Украина снова атаковала Москву беспилотниками (фото и видео)

Украина снова атаковала Москву беспилотниками.

Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву сбили системой противовоздушной обороны (ПВО), один из них долетел до башни в «Москва-Сити», заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его данным, один из беспилотников долетел до той же башни в «Сити», что и в воскресенье, 30 июля. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Никто не пострадал, сообщил градоначальник, подчеркнув, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Собянин не привел других подробностей атаки.

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