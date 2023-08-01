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В Санкт-Петербурге подожгли военкомат (видео)

В Санкт-Петербурге подожгли военкомат (видео)

В центре Санкт-Петербурга мужчина поджег двери военного комиссариата и попытался протаранить ворота на легковом автомобиле, сообщается в телеграм-канале администрации Центрального района.

Военкомат находится по адресу улица Чайковского, 55. Возгорание потушили, мужчину задержали. По данным телеграм-канала Mash на Мойке, перед этим он успел бросить ко входу два «коктейля Молотова».

Как сообщает «Фонтанка», двери поджег 53-летний петербуржец, водитель ВАЗ 2199. При задержании мужчина рассказал сотрудникам полиции, что две недели общался с неким пользователем WhatsApp, который представился «сотрудником ФСБ Колесниковым». Колесников уговорил своего собеседника напасть на здание.

По утверждению «сотрудника ФСБ», ему нужно было попасть в военкомат, чтобы получить доступ к документам, которые якобы отправляются в Украину.

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