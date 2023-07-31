Фидан: Лачинская дорога – это азербайджанская территория, и Баку может предпринимать любые шаги в Лачине

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Обвинения, выдвигаемые против Азербайджана в отношении Лачинской дороги, несправедливы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Анкаре, его турецкий коллега констатировал, что Лачинская дорога является азербайджанской территорией.

«Лачинская дорога – это азербайджанская территория, и Азербайджан может предпринимать любые шаги в Лачине, – сказал он. – Там сейчас обеспечен медицинский транзит, оказывается гуманитарная помощь [армянским жителям Карабахского региона Азербайджана]».

Он призвал мировое сообщество не препятствовать, а способствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.