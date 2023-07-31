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Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

Генеральное командование ВС Польши в социальных сетях сообщило о размещении снайперов на границе с Беларусью.

Польское оборонное ведомство опубликовало в Twitter фотографии, на которых запечатлены солдаты со снайперским оружием. Снимки сделаны на фоне заграждения на польско-белорусской границе.

Уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин говорит, что Беларусь подвозит к границе нелегальных мигрантов и обеспечивает их оборудованием, которое позволяет им переходить через ограждения – лестницы, болторезы, а также камнями, кирпичами и брусчаткой для нападения на поляков.

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