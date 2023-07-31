В Брянской области России БПЛА атаковал здание полиции

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области России, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Нoчью ВСУ совершена атака на Трубчевcкий район. БПЛА был сoвершен сброс на здание районного УВД. Поcтрадавших нет. Имеются разрушения кровли, окoн», – написал он.

По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.

ВСУ также обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, повреждения получили четыре дома и два автомобиля, нарушено электроснабжение. Пострадавших нет, добавил Богомаз.