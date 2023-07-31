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В Таллине задержали журналиста Аркадия Бабченко, забросавшего яйцами российское посольство

В Таллине задержали журналиста Аркадия Бабченко, забросавшего яйцами российское посольство

Полиция Таллина задержала нарушителя, который в ночь на 30 июля забросал яйцами здание российского посольства, пишет Delfi.

В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержанный — мужчина 1977 года рождения. Против него заведено дело. От дальнейших подробностей правоохранительные органы воздержались.

В то же время активист организации «Мирное сопротивление» Михаил Баранов заявил, что задержанным в Таллине является журналист Аркадий Бабченко. Самого Баранова ранее задержали в Вильнюсе по подозрению в том, что он оставил надпись «Navalnists for the terror» на инсталляции «ШИЗО Навального», пишет Deutsche Welle.

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