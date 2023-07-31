Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке

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Как ранее сообщал Минвал, водитель бывшего командующего вооруженными силами карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна Вагиф Хачатурян был арестован представителями Азербайджана.

В интервью одному из армянских блогеров Бабаян на вопрос, кто еще находится в том списке карабахских военных преступников, которых правоохранительные органы Азербайджана намерены арестовать и судить за совершенные зверства в отношении мирных жителей во время первой Карабахской войны, с грустной улыбкой ответил: «Я тоже в этом списке».