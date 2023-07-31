Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке |
ВСУ отбили два населенных пункта |
МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане |
Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобией |
В Дании хотят положить конец сожжениям Корана |
Скончался азербайджанский пограничник |
Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе |
В Баку стартовал Кубок мира по шахматам (фото, видео) |
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях |
Главное Мир

Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке

Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке

Как ранее сообщал Минвал, водитель бывшего командующего вооруженными силами карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна Вагиф Хачатурян был арестован представителями Азербайджана.

В интервью одному из армянских блогеров Бабаян на вопрос, кто еще находится в том списке карабахских военных преступников, которых правоохранительные органы Азербайджана намерены арестовать и судить за совершенные зверства в отношении мирных жителей во время первой Карабахской войны, с грустной улыбкой ответил: «Я тоже в этом списке».

Теги:
Из этой рубрики
Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке
Мир

Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке

2023/07/31, 00:14
Под Таганрогом упал беспилотник (видео)
Мир

Под Таганрогом упал беспилотник (видео)

2023/07/30, 23:55
Грядущий День независимости по версии ВСУ (видео)
Мир

Грядущий День независимости по версии ВСУ (видео)

2023/07/30, 22:36
В Дании хотят положить конец сожжениям Корана
Мир

В Дании хотят положить конец сожжениям Корана

2023/07/30, 21:52
Саакашвили будет помогать украинским детям
Мир

Саакашвили будет помогать украинским детям

2023/07/30, 21:36
Массовый сбой в работе Telegram
Мир

Массовый сбой в работе Telegram

2023/07/30, 21:05
Зеленский: Война начинает переходить на территорию России
Мир

Зеленский: Война начинает переходить на территорию России

2023/07/30, 20:40
В США заметили редчайшего розового дельфина (фото)
Мир

В США заметили редчайшего розового дельфина (фото)

2023/07/30, 20:24
При взрыве в Таиланде погибли 10 человек (видео)
Мир

При взрыве в Таиланде погибли 10 человек (видео)

2023/07/30, 20:11