SpaceX отправила в космос самый большой коммерческий спутник (видео)

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Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска запустила в космос самый крупный коммерческий спутник Jupiter 3.

Запуск мощнейшей ракеты компании SpaceX под названием Falcon Heavy произошел со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Приблизительно через 3,5 часа после старта спутник Jupiter 3 был развернут на околоземной орбите.

Спутник Jupiter 3, принадлежащий компании EchoStar, весит более девяти метрических тонн и размером примерно в автобус. Он обеспечит беспроводное подключение к интернету в Северной и Южной Америке.

Это уже третий взлет ракеты Falcon Heavy в 2023 году и 51 космическая миссия компании SpaceX с начала этого года. Днем ранее SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink.

Напомним, в конце мая SpaceX вывела на орбиту арабский спутник BADR-8, предназначенный для обеспечения связи в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Центральной Азии.

А несколькими днями ранее компания Илона Маска отправила в космос сразу 22 единицы новейших спутников V2 mini.