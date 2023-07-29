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Плату за парковку автомобилей будет взимать МВД, в Баку – Агентство наземного транспорта

Плату за парковку автомобилей будет взимать МВД, в Баку – Агентство наземного транспорта

Утвержден «Порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств».

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Средства, поступающие с парковочных мест, организованных на государственных автомобильных дорогах, за исключением административной территории города Баку, будут собираться на специальном казначейском счете Министерства внутренних дел (МВД) по внебюджетным средствам, открытым в Агентстве государственного казначейства Министерства финансов Азербайджана.

Средства, поступающие с парковочных мест, организованных на государственных автомобильных дорогах на административной территории города Баку, будут собираться на банковский счет Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА).

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