На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео)

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Череда взрывов в России продолжается. В частности, на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре также произошел взрыв, причиной которого стало взрывное устройство.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что пострадавших и «серьезных разрушений» нет.

Предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского завода задержан. Его поймали в Оренбургской области при попытке выехать за границу.

«По предварительной информации, задержанный — является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», – заявил депутат Александр Хинштейн.

Жители Ростова и других городов российского региона (Азов и Чалтыр) также сообщают о взрывах.

