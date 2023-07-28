Иран передал Азербайджану Валиду Юсифову (фото) |
934 человека. Печальная статистика по гепатиту в Азербайджане |
Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео) |
Минобороны опровергает лживые слухи об увольнении высокопоставленных военнослужащих |
На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео) |
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил новых вице-президентов ГНКАР |
… А в Баку спокойно пьют кофе  |
SOCAR начал заполнять своим газом хранилища в Венгрии |
Азербайджанские баскетболисты стали вице-чемпионами Европы (фото) |
Главное Мир

На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео)

На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео)

Череда взрывов в России продолжается. В частности, на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре также произошел взрыв, причиной которого стало взрывное устройство.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что пострадавших и «серьезных разрушений» нет.

Предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского завода задержан. Его поймали в Оренбургской области при попытке выехать за границу.

«По предварительной информации, задержанный — является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», – заявил депутат Александр Хинштейн.

Жители Ростова и других городов российского региона (Азов и Чалтыр) также сообщают о взрывах.

Теги:
Из этой рубрики
Тайфун «Доксури» добрался до Китая (видео)
Мир

Тайфун «Доксури» добрался до Китая (видео)

2023/07/28, 21:07
По улицам Сан-Франциско курсирует беспилотное такси Cruise (видео)
Мир

По улицам Сан-Франциско курсирует беспилотное такси Cruise (видео)

2023/07/28, 20:58
Захарова пригрозила жестким ответом на атаку в Таганроге
Мир

Захарова пригрозила жестким ответом на атаку в Таганроге

2023/07/28, 20:05
Совершен удар по зданию так называемого МВД "ДНР" в Донецке (фото)
Мир

Совершен удар по зданию так называемого МВД «ДНР» в Донецке (фото)

2023/07/28, 20:02
Власти Ростова объявили воздушную тревогу
Мир

Власти Ростова объявили воздушную тревогу

2023/07/28, 19:57
Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео)

2023/07/28, 19:28
На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео)
Мир

На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео)

2023/07/28, 18:50
Израиль сделал предупреждение Швеции
Мир

Израиль сделал предупреждение Швеции

2023/07/28, 16:57
В России объяснили списание долгов Африке
Мир

В России объяснили списание долгов Африке

2023/07/28, 15:39