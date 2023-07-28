Легендарный Давид Сильва покидает большой футбол (видео)

Давид Сильва завершил профессиональную футбольную карьеру. Такое решение игрок «Реал Сосьедад» принял после того, как получил тяжелую травму.
Во время предсезонного собрания 37-летний испанец получил повреждение крестообразных связок колена. Лечение и восстановление от такого повреждения занимает много месяцев, потому Сильва решил уйти уже сейчас.
Несмотря на то, что у него еще год был действительный контракт с клубом, соглашение будет расторгнуто. Полузащитник попрощался с футболом в трогательном видео, опубликованном в соцсети.
Muchas gracias…fútbol pic.twitter.com/HoB6TPojAd
— David Silva (@21LVA) July 27, 2023