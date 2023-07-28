Легендарный Давид Сильва покидает большой футбол (видео)

91 Просмотров

Давид Сильва завершил профессиональную футбольную карьеру. Такое решение игрок «Реал Сосьедад» принял после того, как получил тяжелую травму.

Во время предсезонного собрания 37-летний испанец получил повреждение крестообразных связок колена. Лечение и восстановление от такого повреждения занимает много месяцев, потому Сильва решил уйти уже сейчас.

Несмотря на то, что у него еще год был действительный контракт с клубом, соглашение будет расторгнуто. Полузащитник попрощался с футболом в трогательном видео, опубликованном в соцсети.