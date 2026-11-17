Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 19 ноября проведут в Берлине встречу с украинскими и европейскими представителями, в ходе которой планируется обсудить гарантии безопасности и план восстановления Украины после завершения боевых действий.

Об этом Axios сообщил источник в американской администрации.

По данным издания, в тот же день президент США Дональд Трамп примет участие в трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

Источник отметил, что американские спецпосланники поддерживают контакты также с российской стороной.