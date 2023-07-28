Шииты Азербайджана отмечают Ашуру

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Сегодня шииты Азербайджана отмечают десятый день месяца Мухаррам — День Ашура. На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.

Десятый день первого месяца Мухаррам мусульманского календаря — день траура, неукоснительно соблюдаемого приверженцами ислама. В этот день погиб внук Пророка Мухаммеда — Гусейн (626—680). Хусейн был вторым сыном дочери Пророка Мухаммеда Фатимы. Чтобы избежать междоусобного раздора, Гасан, старший внук Пророка, пошел на соглашение с халифом Муавия о том, что после его смерти, его наследник не будет требовать для себя титула халифа.

Однако, Язид, сын Муавии, разорвал это соглашение и незаконно захватил власть. Будучи деспотичным и порочным, он захотел подчинить себе Имама Хусейна, младшего брата Хасана. Он искал удобного случая для выполнения коварного плана и, когда Хусейн отправился в Куфу с 72 членами своей семьи и родственниками, приступил к его осуществлению. Язид и его люди остановили Хусейна недалеко от реки Ефрат и подвергли их страшным пыткам и мучениям. Хусейн и его последователи стойко выдержали все тяжелые испытания, но категорически отказались признать Язида халифом.

В этот траурный день в мечетях Азербайджана пройдут акции по сдаче крови.