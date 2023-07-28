Азербайджанские баскетболисты стали вице-чемпионами Европы (фото) |
Шииты Азербайджана отмечают Ашуру |
Байрамов обсудил ситуацию в регионе с главой МИД Ирана |
СМИ: США проводят с Россией закулисные переговоры по Украине |
Гаджизаде опроверг заявление французского министра о «блокаде» Лачинской дороги |
Мадат Гулиев обсудил с Гюлером военно-техническое сотрудничество (фото) |
Азербайджан и Турция обсудили развитие экономических связей (фото) |
Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества |
Еще одна группа карабахских армян проследовала через ППП «Лачин» (видео) |
Главное Общество

Шииты Азербайджана отмечают Ашуру

Шииты Азербайджана отмечают Ашуру

Сегодня шииты Азербайджана отмечают десятый день месяца Мухаррам — День Ашура. На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.

Десятый день первого месяца Мухаррам мусульманского календаря — день траура, неукоснительно соблюдаемого приверженцами ислама. В этот день погиб внук Пророка Мухаммеда — Гусейн (626—680). Хусейн был вторым сыном дочери Пророка Мухаммеда Фатимы. Чтобы избежать междоусобного раздора, Гасан, старший внук Пророка, пошел на соглашение с халифом Муавия о том, что после его смерти, его наследник не будет требовать для себя титула халифа.

Однако, Язид, сын Муавии, разорвал это соглашение и незаконно захватил власть. Будучи деспотичным и порочным, он захотел подчинить себе Имама Хусейна, младшего брата Хасана. Он искал удобного случая для выполнения коварного плана и, когда Хусейн отправился в Куфу с 72 членами своей семьи и родственниками, приступил к его осуществлению. Язид и его люди остановили Хусейна недалеко от реки Ефрат и подвергли их страшным пыткам и мучениям. Хусейн и его последователи стойко выдержали все тяжелые испытания, но категорически отказались признать Язида халифом.

В этот траурный день в мечетях Азербайджана пройдут акции по сдаче крови.

Теги:
Из этой рубрики
Шииты Азербайджана отмечают Ашуру
Общество

Шииты Азербайджана отмечают Ашуру

2023/07/28, 00:10
Еще одна группа карабахских армян проследовала через ППП "Лачин" (видео)
Общество

Еще одна группа карабахских армян проследовала через ППП «Лачин» (видео)

2023/07/27, 18:44
В Габале стартовал XIII Международный музыкальный фестиваль
Общество

В Габале стартовал XIII Международный музыкальный фестиваль

2023/07/27, 17:21
В Баку усилится ветер, температура упадет на 7 градусов
Общество

В Баку усилится ветер, температура упадет на 7 градусов

2023/07/27, 17:08
На проспекте Гейдара Алиева снова будет ограничено движение
Общество

На проспекте Гейдара Алиева снова будет ограничено движение

2023/07/27, 16:58
Только директор Bakı Avropa Liseyi знает ответ на вопрос: Что произойдет, если люди будут светиться?
Общество

Только директор Bakı Avropa Liseyi знает ответ на вопрос: Что произойдет, если люди будут светиться?

2023/07/27, 16:30
В поездах Баку-Сумгайыт возобновлена оплата через Apple pay и Google pay
Общество

В поездах Баку-Сумгайыт возобновлена оплата через Apple pay и Google pay

2023/07/27, 15:50
Определен оператор по утилизации автомобилей
Общество

Определен оператор по утилизации автомобилей

2023/07/27, 15:39
Алиев распорядился оплачивать из госбюджета образование ветеранов войны
Общество

Алиев распорядился оплачивать из госбюджета образование ветеранов войны

2023/07/27, 15:07