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В Киеве рассказали, что стоит за арестом Стрелкова

В Киеве рассказали, что стоит за арестом Стрелкова

За арестом в России экс-главаря «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) стоит «обычный испуг», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Прежде всего за этим стоит обычный испуг. Испуг Кремля, испуг Путина и его ближайшего окружения. Хочу заметить, что то, что касается ситуации с Пригожиным. Имейте в виду, что представители ближайшего окружения (Путина — ред) в этом принимали непосредственное участие. И были сообщниками с Пригожиным», — сказал он «24 каналу».

По словам Данилова, Владимир Путин сейчас не решается убрать всех.

«Хотя точно знает, кто в этом участвовал», — сказал он.

Секретарь СНБО считает, что арест Стрелкова — это предупреждение всем, кто будет выступать на телевидении.

«Он нигде не выступал, кроме телевидения, в последнее время. Для того, чтобы еще больше закручивать гайки, чтобы никто не имел другое мнение. Это такой показательный арест Гиркина на два месяца, который на самом деле ничего не решит. Потому что там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже десять», — сказал он.

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