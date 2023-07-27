Министры обороны Израиля и Турции впервые созвонились

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.
Об этом министр обороны Израиля написал в Twitter.
«Сегодня утром я впервые поговорил со своим коллегой, министром обороны Турции Яшаром Гюляром. Мы обсудили пути усиления сотрудничества и диалога между системами безопасности. В телефонном разговоре с министром обороны Турции я подчеркнул, что укрепление отношений между нашими странами является нашим общим стратегическим интересом в безопасности, и это улучшит стабильность на Ближнем Востоке», – отметил министр обороны Израиля.
שוחחתי הבוקר לראשונה עם עמיתי, שר ההגנה הטורקי יאשר גולר. שוחחנו על הדרכים להידוק שיתופי הפעולה ולחיזוק השיח בין מערכות הביטחון.
הדגשתי בפני שר ההגנה הטורקי כי חיזוק היחסים בין המדינות הוא אינטרס ביטחוני -אסטרטגי משותף, שישפר את היציבות במזרח התיכון. pic.twitter.com/DOq6C5cJcT
— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) July 27, 2023