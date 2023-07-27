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Министры обороны Израиля и Турции впервые созвонились

Министры обороны Израиля и Турции впервые созвонились

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Об этом министр обороны Израиля написал в Twitter.

«Сегодня утром я впервые поговорил со своим коллегой, министром обороны Турции Яшаром Гюляром. Мы обсудили пути усиления сотрудничества и диалога между системами безопасности. В телефонном разговоре с министром обороны Турции я подчеркнул, что укрепление отношений между нашими странами является нашим общим стратегическим интересом в безопасности, и это улучшит стабильность на Ближнем Востоке», – отметил министр обороны Израиля.

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Министры обороны Израиля и Турции впервые созвонились
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