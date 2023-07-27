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МИД Азербайджана сожалеет о позиции Борреля

МИД Азербайджана сожалеет о позиции Борреля

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление верховного представителя Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Жозепа Борреля о ситуации в регионе.

Айхан Гаджизаде отметил, что азербайджанская сторона высоко ценит поддержку Европейского Союза в переговорах по установлению мира и стабильности в регионе, мирному процессу с Арменией.

Однако вызывает сожаление подход, продемонстрированный верховным представителем ЕС по внешним связям и политике безопасности Жозепом Борелем к ситуации в регионе в заявлении от 26 июля, основанном на ложной пропаганде и политических манипуляциях армянской стороны.

В корне неправильно закрывать глаза на неполный выход с территорий Азербайджана после 44-дневной войны 2020 года угрожающих национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны армянских вооруженных сил, на протесты азербайджанской стороны против незаконной деятельности Армении с использованием Лачинской дороги, доставки на территорию Азербайджана боеприпасов и мин, вывоза Арменией природных богатств Азербайджана и называть легитимные мероприятия закрытием Лачинской дороги.

Также очевидно, что неправильное толкование известных решений Международного суда не приведет к каким-либо результатам. Постановление от 6 июля, еще раз подтвердившее право Азербайджана на контроль над своими границами и доказавшее необоснованность требования Армении об упразднении Лачинского КПП еще раз показало, что защита Азербайджаном собственной безопасности является легитимной мерой.

Несмотря на акции протеста против незаконной деятельности Армении с декабря прошлого года, в течение дня сотни транспортных средств, включая автомобили Международного Комитета Красного Креста (МККК), пересекали Лачинскую дорогу. После учреждения Азербайджаном Лачинского КПП в течение дня был обеспечен переход в обоих направлениях в регулируемом и прозрачном порядке.

Несмотря на вооруженное нападение 15 июня на Лачинский пропускной пункт, попытки контрабанды, а также провокацию – попытку проезда 26 июля автомобильного конвоя с так называемым гуманитарным грузом, азербайджанская сторона продолжила сотрудничество с МККК, действующим в регионе, организовала проезд армянских жителей в медицинских целях, создав возможность доставки медицинских грузов при посредничестве МККК.

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